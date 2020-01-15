2020-01-15T10:36:47+03:00
Общество

Самарские таможенники забрали у пассажирки самолета кораллы и отдали их в музей

Женщина прилетела из Дубая с «сувенирами», не имея разрешения на их ввоз
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
Изменить размер текста:

Самарские таможенники расстались с тремя кораллами, которые они в феврале прошлого года забрали у пассажирки рейса ДубайСамара. У женщины не оказалось разрешения на ввоз этих «сувениров» в страну.

- В июне 2019 года мировой судья Красноглинского района Самары вынес решение о конфискации кораллов, обратив их в федеральную собственность. В декабре федеральная таможенная служба решила отдать кораллы на безвозмездной основе в музей, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

В понедельник, 13 января, таможенники передали кораллы ФГБУК «Музей Мирового океана», который находится в Калининграде. Теперь они будут храниться там.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Госдумы от Самарской области Евгений Серпер: «Все инициативы президента нацелены на будущее страны»
«А от местных властей еще и подарок»: жители Самары смогут получить маткапитал уже за первого ребенка
Александра Соболева может перехватить клуб Английской премьер-лиги
В Самаре вице-мэр заставил подчиненных лично вернуть «потерявшуюся» месяц назад крышку колодца
Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию 2020
За рулем был полицейский: в Самаре ДТП, где девушке оторвало голову, привело к уголовного дела
В Самарской области нашли мертвую лису, зараженную бешенством
Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо»
Стало известно, сколько времени займет реконструкция цирка в Самаре
Супер-танцы животом: блогер-телеведущая из Самары показала, как ее порадовало послание Президента РФ
В Самаре неизвестный водитель при движении задним ходом сбил женщину и уехал
Источник: о судьбе Александра Соболева объявят вечером 15 января
В Тольятти из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из супермаркета
Александр Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на сбор в Турцию
В Самаре предложили увековечить память о дочери Сталина, Черномырдине и Петре I
Среди жертв оказался сын: стали известны подробности двойного убийства в Тольятти
Исполнял мечты: сотрудники ФСБ поймали на взятке медика из Сызранского вертолетного училища