Самарские таможенники забрали у пассажирки самолета кораллы и отдали их в музей

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:36:47+03:00

Женщина прилетела из Дубая с «сувенирами», не имея разрешения на их ввоз

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Самарские таможенники расстались с тремя кораллами, которые они в феврале прошлого года забрали у пассажирки рейса Дубай — Самара. У женщины не оказалось разрешения на ввоз этих «сувениров» в страну.

- В июне 2019 года мировой судья Красноглинского района Самары вынес решение о конфискации кораллов, обратив их в федеральную собственность. В декабре федеральная таможенная служба решила отдать кораллы на безвозмездной основе в музей, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

В понедельник, 13 января, таможенники передали кораллы ФГБУК «Музей Мирового океана», который находится в Калининграде. Теперь они будут храниться там.

ИСТОЧНИК KP.RU