2020-01-15T11:22:27+03:00
Общество

Жители Южного города выступили против присоединения микрорайона к Самаре

Люди уверены, что нововведение лишит их низких тарифов на ЖКХ и доплат к зарплате
Анастасия ФИЛАТОВА
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Южный город хотят включить в состав Куйбышевского района СамарыЮжный город хотят включить в состав Куйбышевского района СамарыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во вторник, 14 января, в Южном городе прошли публичные слушания по проекту внесения изменений в генплан села Лопатино. На мероприятие, которое проводилось в школе на Николаевском проспекте, пришли десятки жителей микрорайона Южный город. Основной вопрос, который их интересовал, - это включение Южного города в состав Самары, в частности, Куйбышевского района. Напомним, с такой инициативой выступило региональное правительство в декабре прошлого года. По мнению чиновников, перевод микрорайона в состав города помогло бы решить проблему с транспортным сообщением. Однако местные жители оказались против подобных нововведений.

Жители Южного города считают, что присоединение их микрорайона к Самаре, принесет им дополнительные проблемы. К примеру, медики и учителя, которые получают доплаты за счет работы в селе (Южный город входит в состав сельского поселения Лопатино), могут лишиться их. Кроме того, в микрорайоне тарифы на коммуналку ниже, чем в городе. Жители не хотят, чтобы они увеличились. В конечном итоге чиновники, которые организовали публичные слушания отметили, что сейчас речь идет о благоустройстве села Лопатино, включение Южного города в состав Самары обсудят на другом собрании.

- Мы еще будем возвращаться к теме. Мы не хотим избавиться от Южного города. Микрорайон - часть Самарской области. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. А вот плюсы можно посчитать. Все постепенно будем решать, - отметили в твиттере представители администрации Волжского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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