2020-01-15T12:07:19+03:00
Общество

Тольяттинский «Дрон-эколог» отправят на помощь креветочным фермам в Эквадоре

Разработкой заинтересовались латиноамериканские бизнесмены
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: технопарк "Жигулевская долина"Фото: технопарк "Жигулевская долина"
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Инновационный аппарат тольяттинских разработчиков может найти свое применение в Эквадоре. Внимание латиноамериканских бизнесменов привлекло плавающее устройство «Дрон-эколог». Его создал резидент технопарка «Жигулевская долина» - «Аиралаб Рус».

- «Дрон-эколог» оснащен датчиками, позволяющими дистанционно проводить мониторинг природных водоемов и передавать данные в режиме онлайн. Представители AQUAMETRICS планируют использовать устройство на креветочных фермах, - сообщили представители «Жигулевской долины».

По словам гендиректора компании из Эквадора, разработка тольяттинских специалистов позволит следить им за качеством воды. Первый этап переговоров с бизнесменами намечен на конец января — начало февраля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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