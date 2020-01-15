«Крылья Советов» собираются подписать экс-защитника «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффана

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:16:00+03:00

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«Крылья Советов» в это трансферное окно планируют подписать как минимум вратаря и защитника. На место в воротах самарский клуб рассчитывает взять голкипера «Сочи» Евгения Фролова. Укрепить линию обороны волжане хотят бывшим игроком французских «Лиона» и «Ренна» алжирцом Мехди Зеффаном. Об этом сообщает спортивный журналист Сергей Егоров.

Напомним, Фролову 31 год. Он выступал за «Мордовию», московские «Торпедо» и «Динамо», «Сахалин», «Кубань» и «Балтику». Самым ярким периодом в карьере вратаря были 2017 – 2019 годы, которые он провел в «Оренбурге». Сейчас Евгений Фролов выступает за «Сочи».

Зеффан – воспитанник «Лиона». За этот клуб он выступал с 2010 по 2015 год, а после перешел в «Ренн». В составе сборной Алжира защитник в 2019 году выиграл Кубок африканских наций. Сейчас 27-летний футболист без клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU