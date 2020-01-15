В Самаре неизвестный водитель при движении задним ходом сбил женщину и уехал

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:48:09+03:00

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В Самаре полицейские объявили в розыск водителя, который утром в воскресенье, 12 января, сбил во дворе человека и уехал. Произошло все в 9:20 в районе дома № 6 на улице Теннисной.

- Неустановленный водитель, двигаясь задним ходом по дворовому проезду со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Каховской, наехал на 59-летнюю местную жительницу. После этого он скрылся с места ДТП. Пострадавшей же понадобилась помощь медиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знает о личности скрывшегося водителя, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 951-91-21, 89277566676, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU