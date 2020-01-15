2020-01-15T14:48:09+03:00
Происшествия

В Самаре неизвестный водитель при движении задним ходом сбил женщину и уехал

Все произошло во дворе дома на улице Теннисной
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Полицейские объявили скрывшегося водителя в розыскПолицейские объявили скрывшегося водителя в розыскФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре полицейские объявили в розыск водителя, который утром в воскресенье, 12 января, сбил во дворе человека и уехал. Произошло все в 9:20 в районе дома № 6 на улице Теннисной.

- Неустановленный водитель, двигаясь задним ходом по дворовому проезду со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Каховской, наехал на 59-летнюю местную жительницу. После этого он скрылся с места ДТП. Пострадавшей же понадобилась помощь медиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знает о личности скрывшегося водителя, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 951-91-21, 89277566676, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Госдумы от Самарской области Евгений Серпер: «Все инициативы президента нацелены на будущее страны»
«А от местных властей еще и подарок»: жители Самары смогут получить маткапитал уже за первого ребенка
Александра Соболева может перехватить клуб Английской премьер-лиги
В Самаре вице-мэр заставил подчиненных лично вернуть «потерявшуюся» месяц назад крышку колодца
Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию 2020
За рулем был полицейский: в Самаре ДТП, где девушке оторвало голову, привело к уголовного дела
В Самарской области нашли мертвую лису, зараженную бешенством
Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо»
Стало известно, сколько времени займет реконструкция цирка в Самаре
Супер-танцы животом: блогер-телеведущая из Самары показала, как ее порадовало послание Президента РФ
В Самаре неизвестный водитель при движении задним ходом сбил женщину и уехал
Источник: о судьбе Александра Соболева объявят вечером 15 января
В Тольятти из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из супермаркета
Александр Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на сбор в Турцию
В Самаре предложили увековечить память о дочери Сталина, Черномырдине и Петре I
Среди жертв оказался сын: стали известны подробности двойного убийства в Тольятти
Исполнял мечты: сотрудники ФСБ поймали на взятке медика из Сызранского вертолетного училища