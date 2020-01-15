В Самаре на перекрестке Физкультурной и 1-го Безымянного переулка появится пешеходный переход

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:24:09+03:00

Когда он будет обустроен, пока еще неизвестно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГИБДД уверены, что он снизит аварийность на данном участке дороги

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В Самаре планируют организовать новый пешеходный переход на пересечении улицы Физкультурной с 1-м Безымянным переулком. Он будет располагаться близ троллейбусного парка. Об этом сообщили в департаменте транспорта областной столицы.

Подготовлено техническое задание было за некоторое время, а в среду, 15 января, оно было согласовано с ГИБДД.

Техзадние по переходу будет направлено для реализации в департамент городского хозяйства и экологии. Сроки обустройства «зебры» пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU