В Самаре на перекрестке Физкультурной и 1-го Безымянного переулка появится пешеходный переход
В ГИБДД уверены, что он снизит аварийность на данном участке дороги
Когда он будет обустроен, пока еще неизвестноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре планируют организовать новый пешеходный переход на пересечении улицы Физкультурной с 1-м Безымянным переулком. Он будет располагаться близ троллейбусного парка. Об этом сообщили в департаменте транспорта областной столицы.
Подготовлено техническое задание было за некоторое время, а в среду, 15 января, оно было согласовано с ГИБДД.
Техзадние по переходу будет направлено для реализации в департамент городского хозяйства и экологии. Сроки обустройства «зебры» пока не называются.
ИСТОЧНИК KP.RU