В Сызрани водитель грузового УАЗа сбил трубами женщину-пешехода
В среду, 15 января, на Ульяновском шоссе в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Там возле дома № 19 примерно в 14:00 водитель УАЗа сбил своим грузом 50-летнюю женщину.
- 40-летний водитель грузового автомобиля двигался со стороны улицы Гидротурбинной в направлении улицы Локомобильной. В пути следования он наехал выступающим из кузова грузом - металлическими трубами - на женщину. Последняя переходила дорогу вне пешеходного перехода, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося женщина получила травмы. Ее на скорой помощи увезли в больницу. Медики осмотрели пострадавшую, а потом отпустили домой. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU