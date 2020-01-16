2020-01-16T08:26:27+03:00
Происшествия

В Сызрани водитель грузового УАЗа сбил трубами женщину-пешехода

Выпирающий из кузова груз и пострадавшая "встретились", когда та начала переходить дорогу в неположенном месте
Анастасия ФИЛАТОВА
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ДТП произошло днем на Ульяновском шоссе в СызраниДТП произошло днем на Ульяновском шоссе в СызраниФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 15 января, на Ульяновском шоссе в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Там возле дома № 19 примерно в 14:00 водитель УАЗа сбил своим грузом 50-летнюю женщину.

- 40-летний водитель грузового автомобиля двигался со стороны улицы Гидротурбинной в направлении улицы Локомобильной. В пути следования он наехал выступающим из кузова грузом - металлическими трубами - на женщину. Последняя переходила дорогу вне пешеходного перехода, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося женщина получила травмы. Ее на скорой помощи увезли в больницу. Медики осмотрели пострадавшую, а потом отпустили домой. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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