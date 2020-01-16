2020-01-16T10:21:32+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина воткнул нож в бедро возлюбленной и оставил ее истекать кровью в закрытой квартире

К сожалению, спасти женщину не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина поссорился с сожительницей и убил ееМужчина поссорился с сожительницей и убил ееФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд вынес приговор 40-летнему уроженцу Чапаевска, который случайно убил свою гражданскую супругу. Мужчина поссорился с возлюбленной и воткнул ей кухонный нож в бедро, повредив артерию и вену.

- Установлено, что вечером 5 апреля 2019 года мужчина, находясь у себя дома на улице Гвардейской, в ходе словесного конфликта с сожительницей, один раз ударил ее кухонным ножом в бедро. Тем самым он причинил ей сквозное ранение правого бедра с повреждением мягких тканей, бедренной артерии и вены, большой подкожной вены, - сообщили в прокуратуре Кировского района Самары.

Сразу после случившегося мужчина ушел из квартиры и закрыл раненую сожительницу на ключ. Женщина не смогла покинуть жилище и истекла кровью. Спасти ее не удалось. Она скончалась.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Учитывая, что у него на иждивении находится ребенок и что раньше он судим не был, служители Фемиды назначили ему 6,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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