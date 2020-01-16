В Самаре на большом экране покажут спектакль Вячеслава Гвоздкова

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:06:04+03:00

Зрители смогут увидеть комедию «Месье Амилькар, или Человек, который платит», снятую с репертуара, в записи. Фото: архив драмтеатра

Зрители смогут увидеть комедию «Месье Амилькар, или Человек, который платит», снятую с репертуара, в записи

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23 января в Центре российской кинематографии «Художественный» у самарских театралов будет возможность посмотреть видеоверсию спектакля, поставленного в 2005 году художественным руководителем самарского академического театра драмы Вячеславом Гвоздковым. Снятая с репертуара постановка будет показана в рубрике «CinemaТеа «Экран сцены» киноклуба «Треугольник». Зрители вновь встретятся с любимыми актерами Владимиром Борисовым, Жанной Романенко, Федором Степаненко и другими. Перед кинопоказом с рассказом о спектакле выступит актер театра и кино Федор Степаненко.

Зрители увидят ироничную историю обеспеченного, элегантного, но одинокого месье Амилькара, решившего «купить» себе друга и семью. Для воплощения своих фантазий он за деньги приглашает к себе домой бомжа Машу, который сыграет роль лучшего друга, безработную актрису Элеонору, которая станет его «супругой», в роли дочери – проститутка Вирджиния. Вот такая семейка… Куда приведут Месье Амилькара его фантазии, можно будет узнать 23 января в 19.00 в кинотеатре «Художественный».

По вопросам приобретения билетов можно обращаться по телефону (846) 333-48-98.

ИСТОЧНИК KP.RU