2020-01-16T11:06:25+03:00
Общество

В Тольятти из-за загоревшегося кабеля 30 домов остались без света

На месте работают сотрудники сетевой компании
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Происшествия ТольяттиФото: Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Утром в четверг, 16 января, в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. На улице Фрунзе, 7 загорелся кабель в коллекторе. В результате около 30 домов и административных зданий оказались обесточены.

- Причиной возгорания стало короткое замыкание соединительной муфты. Частично обесточили около 30 зданий в 3а, 3б и 11 кварталах, - сообщили в пресс-службе мэрии Тольятти.

По данным ЕДДС города, на месте уже работают специалисты сетевой компании «ССК» и иных служб. Они занимаются восстановлением энергоснабжения. Как пишут в соцсетях горожане, постепенно свет начал возвращаться в дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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