2020-01-16T11:30:42+03:00
Происшествия

В Тольятти автобус с пассажирами протаранил столб: есть пострадавшие

Водитель в условиях гололеда не справился с управлением [видео]
Михаил ГОРЮНОВАнастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Павел Новосельцев / Происшествия ТольяттиФото: Павел Новосельцев / Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Утром в четверг, 16 января, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием общественного транспорта. Примерно в 8:10 автобус № 40 влетел на улице Матросова в столб.

- В «долине смерти» пассажирский автобус врезался в столб на спуске, где заправка. Есть пострадавшие. Будьте осторожнее, на дороге сильный гололед, - поделились в соцсетях очевидцы ДТП.

Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области, водитель автобуса в пути следования не справился с управлением и наехал на столб. От удара опора завалилась на автобус. В результате случившегося пострадала пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу. В облГлавке отмечают, что сейчас по факту произошедшего проводится проверка, и призывают автомобилистов и пешеходов быть аккуратнее на дорогах при гололеде.

В Тольятти автобус с пассажирами влетел в столб 16.01.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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