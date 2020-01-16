В Тольятти автобус с пассажирами протаранил столб: есть пострадавшие

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:30:42+03:00

Водитель в условиях гололеда не справился с управлением [видео]

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Утром в четверг, 16 января, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием общественного транспорта. Примерно в 8:10 автобус № 40 влетел на улице Матросова в столб.

- В «долине смерти» пассажирский автобус врезался в столб на спуске, где заправка. Есть пострадавшие. Будьте осторожнее, на дороге сильный гололед, - поделились в соцсетях очевидцы ДТП.

Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области, водитель автобуса в пути следования не справился с управлением и наехал на столб. От удара опора завалилась на автобус. В результате случившегося пострадала пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу. В облГлавке отмечают, что сейчас по факту произошедшего проводится проверка, и призывают автомобилистов и пешеходов быть аккуратнее на дорогах при гололеде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/754990" frameborder="0"></iframe> В Тольятти автобус с пассажирами влетел в столб 16.01.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU