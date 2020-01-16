В Самарской области мужчина пришел пьяным к приставам и обматерил всех

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:07:34+03:00

Приставы пытались выпроводить пьяного посетителя, но тот проигнорировал их требование

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Недавно отделу судебных приставов в Приволжском районе пришлось успокаивать буйного посетителя. Мало того, что мужчина заявился туда пьяным, так он еще и обругал всех матом.

- Нетрезвый мужчина пытался прорваться через стационарный пост, категорически отказываясь предоставить паспорт. Он громко выражал свое недовольство, нецензурно бранясь, - рассказали в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставы потребовали, чтобы мужчина покинул здание, но тот сделать этого не захотел и продолжил вести себя вызывающе. Все закончилось тем, что сотрудники службы составили на буйного посетителя протокол. Суд назначил мужчине штраф в тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU