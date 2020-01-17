2020-01-17T09:52:06+03:00
Происшествия

В Самарской области задержали браконьера, который ловил в Волге рыбу сетями

В машине мужчины нашли окуня, плотву, леща и рака на 20 тысяч рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Мужчине грозит штраф до 500 000 рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет.Мужчине грозит штраф до 500 000 рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские задержали мужчину, который незаконно выловил в Волге рыбу с помощью сетей. Его остановили сотрудники ГИБДД. При осмотре авто в багажнике обнаружили 79 плотв, окуней, лещей и раков. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- Злоумышленник, находясь на берегу реки Волга Куйбышевского водохранилища в районе сельского поселения Жигули, осуществлял незаконный лов рыбы лесковыми сетями, - говорится в сообщении.

Мужчине грозит штраф до 500 000 рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет. Раньше проблем с законом у жителя Самарской области не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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