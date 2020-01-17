В Самарской области задержали браконьера, который ловил в Волге рыбу сетями

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:52:06+03:00

Мужчине грозит штраф до 500 000 рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В машине мужчины нашли окуня, плотву, леща и рака на 20 тысяч рублей

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В Самарской области полицейские задержали мужчину, который незаконно выловил в Волге рыбу с помощью сетей. Его остановили сотрудники ГИБДД. При осмотре авто в багажнике обнаружили 79 плотв, окуней, лещей и раков. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- Злоумышленник, находясь на берегу реки Волга Куйбышевского водохранилища в районе сельского поселения Жигули, осуществлял незаконный лов рыбы лесковыми сетями, - говорится в сообщении.

Мужчине грозит штраф до 500 000 рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет. Раньше проблем с законом у жителя Самарской области не было.

ИСТОЧНИК KP.RU