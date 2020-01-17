В Самарской области побит температурный рекорд 65-летней давности

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:59:39+03:00

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В Самарской области погода установила новый рекорд. Если в начале года был превышен показатель по количеству осадков, то теперь был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха. Температурный рекорд зафиксировали в четверг, 16 января, в Серноводске и Новодевичье.

- В Новодевичье вчера максимальная температура воздуха составила 2,3 °С. Отклонение от предыдущего значения составило 0,1°С. Предыдущий рекорд был установлен в 1955 году, - сообщили в Приволжском УГМС.

В Серноводске температура воздуха 16 января составила 1,1°С, что на 0,2 °С выше, чем прошлый показатель. Последний раз так тепло в январе там было 65 лет назад. Отметим, что теплая погода в Самарской области задержится до конца этой недели. В выходные синоптики существенных осадков не прогнозируют.

ИСТОЧНИК KP.RU