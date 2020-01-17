В Самарской области побит температурный рекорд 65-летней давности
В Самарской области погода установила новый рекорд. Если в начале года был превышен показатель по количеству осадков, то теперь был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха. Температурный рекорд зафиксировали в четверг, 16 января, в Серноводске и Новодевичье.
- В Новодевичье вчера максимальная температура воздуха составила 2,3 °С. Отклонение от предыдущего значения составило 0,1°С. Предыдущий рекорд был установлен в 1955 году, - сообщили в Приволжском УГМС.
В Серноводске температура воздуха 16 января составила 1,1°С, что на 0,2 °С выше, чем прошлый показатель. Последний раз так тепло в январе там было 65 лет назад. Отметим, что теплая погода в Самарской области задержится до конца этой недели. В выходные синоптики существенных осадков не прогнозируют.
ИСТОЧНИК KP.RU