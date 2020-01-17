На трассе в Самарской области юный водитель «Приоры» влетел в столб и погиб вместе с пассажиром

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:31:28+03:00

"Приора" влетела в столб и перевернулась на крышу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Автомобилист не справился с управлением и вылетел с дороги

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Утром в пятницу, 17 января, на трассе «Урал» - Ширяево произошло смертельное ДТП. Там недалеко от Ширяево автомобиль «Лада Приора» влетел в столб.

- За рулем легковушки находился молодой человек 2001 года рождения. Он, двигаясь со стороны села Богатырь в направлении села Ширяево, не выбрал безопасную дистанцию, не справился с управлением и съехал с дороги, где машина врезалась в столб, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель и его пассажир-сверстник скончались на месте до прибытия медиков скорой помощи. Сейчас на месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции. Они выясняют все детали происшествия.

Региональная Госавтоинспекция отмечает, что из-за дождя и мокрого снега дороги стали скользкими. В связи с этим водителей призывают не превышать скорость, соблюдать дистанцию движения и избегать резких маневров. Пешеходам тоже советуют быть аккуратнее.

ИСТОЧНИК KP.RU