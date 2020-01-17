2020-01-17T10:47:18+03:00
Общество

На трассе М-5 между Сызранью и Тольятти из-за непогоды автомобилисты встали в огромную пробку

По словам очевидцев, из-за гололеда фуры не могут подняться в горку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Патруль: Дорожные новости Тольятти, СамараФото: Патруль: Дорожные новости Тольятти, СамараФото: vk.com
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Непогода, которая захватила Самарскую область 16 января, не спешит покидать регион. Если вчера самарцев «радовали» дождь и гололед, то сегодня, 17 января, пальму первенства перехватил мокрый снег. Из-за него, а также из-за наледи, которая пока никуда не исчезла с дорог, в регионе стали образовываться километровые пробки. Так, серьезный затор растет на трассе М-5 между Сызранью и Тольятти. Об этом в соцсетях сообщают попавшие в «погодный плен» автомобилисты.

- М-5 в сторону Тольятти стоит. Пробка от Большой Рязани до «Роснефти», перед селом Валы. Фуры не могут в горку подняться. Местами гололед, - поделились очевидцы.

Автомобилистов призывают быть аккуратнее на дорогах и не спешить. Также водителям советуют соблюдать дистанцию и скорость движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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