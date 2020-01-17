Электронные книги в России: новогодняя ночь – не помеха для чтения

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:11:07+03:00

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По данным сервиса электронных книг «МТС Библиотека», который доступен абонентам всех российских операторов связи, в период с 8:00 вечера 31 декабря 2019 года до 8:00 утра 1 января 2020 года средняя активность пользователей сервиса была всего лишь на треть ниже, чем в обычную ночь. Более 60% пользователей предпочли книги традиционным форматам празднования Нового года. В целом, на каникулах с 1 по 9 января любители литературы прочитали на 35% больше книг, чем за аналогичный период в декабре 2019 года.

Самой популярной электронной книгой в новогоднюю ночь стал жизнеутверждающий роман азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Когда я вернусь, будь дома». В новогодние каникулы читатели также отдавали предпочтение книгам, которые сейчас в тренде благодаря рекламным кампаниям одноименных фильмов. На пятой позиции в топ-листе самых популярных книг на каникулах – сборник физических упражнений для желающих вернуться к здоровому образу жизни после праздничных застолий.

Топ-5 популярных электронных книг с 1 по 9 января 2020 года:

«Когда я вернусь, будь дома», Эльчин Сафарли;

«Ведьмак» (сборник), Анджей Сапковский;

«Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман;

«Текст», Дмитрий Глуховский;

«Домашние уроки здоровья. Гимнастика без тренажеров. 50 незаменимых упражнений для дома и зала», Сергей Бубновский.

По итогам 2019 года число пользователей сервиса для чтения по подписке «МТС Библиотека» выросло вдвое. Количество электронных книг в каталоге за год увеличилось до 185 тысяч со 120 тысяч, аудиокниг – до 35 тысяч с трех тысяч. С сентября 2019 года сервис стал доступен клиентам всех российских операторов связи.

ИСТОЧНИК KP.RU