2020-01-17T11:11:07+03:00
Умные вещи

Электронные книги в России: новогодняя ночь – не помеха для чтения

МТС проанализировала литературные предпочтения российских читателей в новогодние каникулы
Борис БРИТВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным сервиса электронных книг «МТС Библиотека», который доступен абонентам всех российских операторов связи, в период с 8:00 вечера 31 декабря 2019 года до 8:00 утра 1 января 2020 года средняя активность пользователей сервиса была всего лишь на треть ниже, чем в обычную ночь. Более 60% пользователей предпочли книги традиционным форматам празднования Нового года. В целом, на каникулах с 1 по 9 января любители литературы прочитали на 35% больше книг, чем за аналогичный период в декабре 2019 года.

Самой популярной электронной книгой в новогоднюю ночь стал жизнеутверждающий роман азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Когда я вернусь, будь дома». В новогодние каникулы читатели также отдавали предпочтение книгам, которые сейчас в тренде благодаря рекламным кампаниям одноименных фильмов. На пятой позиции в топ-листе самых популярных книг на каникулах – сборник физических упражнений для желающих вернуться к здоровому образу жизни после праздничных застолий.

Топ-5 популярных электронных книг с 1 по 9 января 2020 года:

«Когда я вернусь, будь дома», Эльчин Сафарли;

«Ведьмак» (сборник), Анджей Сапковский;

«Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман;

«Текст», Дмитрий Глуховский;

«Домашние уроки здоровья. Гимнастика без тренажеров. 50 незаменимых упражнений для дома и зала», Сергей Бубновский.

По итогам 2019 года число пользователей сервиса для чтения по подписке «МТС Библиотека» выросло вдвое. Количество электронных книг в каталоге за год увеличилось до 185 тысяч со 120 тысяч, аудиокниг – до 35 тысяч с трех тысяч. С сентября 2019 года сервис стал доступен клиентам всех российских операторов связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Закон о запрете продажи снюса подросткам в Самарской области могут принять в феврале
В Самаре предпринимателя заподозрили в даче взятки полицейскому
Стало известно, чьи части тела нашли на заброшенной даче в Тольятти
В Самарской области школьникам предлагают поучаствовать в создании уникального экологического словарика
В Тольятти во дворе на Советской «КамАЗ» со снегом провалился под асфальт
«Только в супермаркетах скользко»: тольяттинская снегурочка рассказала, как ходит в босоножках по сугробам
Под Самарой водитель «КамАЗа» прицепом влетел во встречную «восьмерку»: пострадали два человека
Нашли три трупа: в Самарской области выявили очаг африканской чумы свиней
Главный тренер хоккейной «Лады» Александр Титов покинул свой пост
В Сызрани жители нескольких улиц из-за порыва на сетях остались без тепла
В Кинеле чиновника заподозрили в получении взятки за помощь в строительстве дома
Павильон на месте снесенного рынка на Авроре в Самаре убрали
Как будет ходить общественный транспорт в Самаре в крещенскую ночь