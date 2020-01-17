2020-01-17T14:10:47+03:00
Общество

В Сызрани жители нескольких улиц из-за порыва на сетях остались без тепла

На месте уже работают ремонтные бригады
Анастасия ФИЛАТОВА
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Без тепла сызранцам придется сидеть примерно до 17:00Без тепла сызранцам придется сидеть примерно до 17:00Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 17 января, жители нескольких улиц в Сызрани остались без отопления. Виной всему — порыв на коммунальных сетях в центральном районе города.

- На место направлена аварийная бригада. Она уже приступила к работе. Для ликвидации порыва временно приостановлен один из блоков котельной № 1, - сообщили в пресс-службе мэрии Сызрани.

Насколько известно, подачу тепла временно приостановили в дома на улицах Бабушкина, Свердлова, Победы, Карла Маркса, Советской и Ульяновской. По данным комитета городского комитета ЖКХ, ремонтные работы на теплосетях должны завершить до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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