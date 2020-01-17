2020-01-17T14:25:35+03:00
Спорт

Главный тренер хоккейной «Лады» Александр Титов покинул свой пост

Вместе с ним ушел почти весь тренерский штаб
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Александр Титов возглавил «Ладу» перед сезоном 2019/2020.Александр Титов возглавил «Ладу» перед сезоном 2019/2020.
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Хоккейный клуб «Лада» объявил об отставке главного тренера Александра Титова и тренерского штаба. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

- Между руководством хоккейного клуба «Лада» и тренерским штабом команды была достигнута договоренность о расторжении контрактов по обоюдному согласию сторон. Свои посты покидают главный тренер Александр Титов, старший тренер Анатолий Степанов, тренер Олег Волков и тренер по физической подготовке Никита Титов. Тренер вратарей Владислав Волков продолжит работу в тольяттинском клубе, - говорится в сообщении.

Александр Титов возглавил «Ладу» перед сезоном 2019/2020. До этого он возглавлял красноярский «Сокол». На посту главного тренера тольяттинской команды Титов сменил Анатолия Емелина.

После 43 матчей «Лада» идет на втором месте в Конференции 1 ВХЛ.

Кто возглавит тольяттинскую команду после ухода Титова пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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