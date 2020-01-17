2020-01-17T14:34:24+03:00
Общество

Нашли три трупа: в Самарской области выявили очаг африканской чумы свиней

Опасное заболевание обнаружили в Кошкинском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Специалисты делают все возможное, чтобы не допустить распространения вирусаСпециалисты делают все возможное, чтобы не допустить распространения вирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области обнаружили очаг африканской чумы свиней. Опасное заболевание выявили на территории Кошкинского района.

- В лесной зоне, на достаточно большом удалении от населенных пунктов были найдены три павших кабана. Они находились на территории 87 квартала Кошкинского охотничьего хозяйства. При лабораторном исследовании трупов животных был выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, ситуация находится на контроле. Сейчас в Кошкинском районе проводятся все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространения вируса и ликвидировать его. Отметим, что для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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