2020-01-17T14:46:13+03:00
Происшествия

Под Самарой водитель «КамАЗа» прицепом влетел во встречную «восьмерку»: пострадали два человека

Водитель грузовика не учел погодные условия и спровоцировал ДТП
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские проводят проверку по факту серьезного ДТППолицейские проводят проверку по факту серьезного ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром в четверг, 16 января, на 128 км 990 м трассы «СамараБугуруслан». Там столкнулись «КамАЗ» с прицепом и ВАЗ-2108.

- 35-летний водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны Самары в направлении Бугуруслана, не выбрал безопасную скорость, не учел погодные условия и допустил занос прицепа. В результате он столкнулся с ВАЗ-2108, которые ехал во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, авария не обошлась без пострадавших. Травмы получили 38-летний водитель «восьмерки» и его 32-летняя пассажирка. Оба получили травмы головы, а женщина еще и травму ноги. Пострадавших госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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