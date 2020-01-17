«Только в супермаркетах скользко»: тольяттинская снегурочка рассказала, как ходит в босоножках по сугробам

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:18:50+03:00

Галина Кутерева уже двадцать лет зимой ходит в легких туфлях и сарафанах ради молодости и здоровья, а прохожие постоянно предлагают ей деньги

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Уже двадцать лет жительница Тольятти Галина Кутерева шокирует горожан, разгуливая по зимним заснеженным улицам автограда в легких платьях и босоножках. К местной снегурочке уже привыкли, а в самом начале - крутили пальцем у виска и пытались сдать женщину в психушку. Правда, у Галины дочка - психиатр, и она в маме никаких отклонений не увидела .

В программе "Крутой кипяток" на телеканале "Терра" ведущая радио "КП-Самара" Вера Цыганкова и блогер Константин Сурков узнали все секреты тольяттинской снегурочки. И самый главный - ну хорошо, ходить без одежды можно, помогает морозоустойчивость. Но вот как в босоножках бежать по тротуарам, покрытым льдом.

- Я хожу на каблуках 12 сантиметров и по снегу, и по льду, и по лужам, люди удивляются, но не знают, что лед, который находится под водой - самый скользкий. Знаете, где тяжелее всего идти на шпильках зимой? Это полы в супермаркетах. Когда заходишь в огромный торговый центр, здесь нужно быть более смелой и сильной. Ну а самый главный секрет - спокойствие, - говорит Галина Кутерева.

Сама Галина признается, что не один раз была в психдиспансере: приходила в гости к дочери.

- Я однажды пришла к дочке на работу, и ее наставник посмотрел и сказал: все хорошо, - вспоминает женщина.

Семья не сразу приняла образ жизни Галины. Муж даже отказывался ходить с ней рядом, дочь обижалась.

- Но когда они все увидели мои успехи, как меня осыпают комплиментами, то поняли, что я права, что я имею право на свой выбор, - улыбается Галина.

Рассказала снегурочка из Тольятти и про свою мечту. Оказалось, что она хочет побывать во всех странах с красивой зимой.

- Я хочу путешествовать, смотреть, как живут люди. Самара мне тоже нравится, я люблю здесь гулять, меня здесь знают, сигналят автобусы и трамваи, кричат какие-то приветствия. Люблю гулять на набережной и встречать Новый год на площади Куйбышева, - делится эмоциями женщина.

Тольяттинская снегурочка эпатирует прохожих, но отказывается от денег.В любой мороз она ходит по улице в топе, мини-юбке и босоножках. Она не боится холод, а любит его. Почему президент международного клуба Долгожитель Галина Кутерева, прозванная тольяттинской снегурочкой, выбрала такой образ жизни и как к ней относятся психиатры, выяснили ведущая радио КП-Самара Вера Цыганкова и блогер Константин Сурков, растопив лед негатива в программе #КрутойКипяток. Спойлер: Тольяттинская снегурочка на три дня усмирила Майдан, а на планете скоро наступит "золотой век"! https://trkterra.ru/video/krutoj-kipyatok

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ИСТОЧНИК KP.RU