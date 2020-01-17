В Тольятти во дворе на Советской «КамАЗ» со снегом провалился под асфальт

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:20:54+03:00

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Утром в пятницу, 17 января, в Центральном районе Тольятти произошло ЧП. Возле дома № 71А на улице Советской провалился «КамАЗ», груженный снегом.

- Грузовик провалился под асфальт задними колесами. Через некоторое время его вытащили. Яму засыпали песком, - поделись в соцсетях очевидцы.

По словам местных жителей, осенью на том месте, где провалился «КамАЗ», копали, чтобы заменить трубы. Теперь же большегруз продавил эти трубы. Горожане опасаются, что все может закончится очередным прорывом. К слову, место провала оградили, правда, чисто символически. Сигнальную ленту натянули на ветки, которые воткнули в песок.

ИСТОЧНИК KP.RU