2020-01-17T15:41:15+03:00
Общество

В Самарской области школьникам предлагают поучаствовать в создании уникального экологического словарика

Работы юных самарцев будут принимать в рамках ежегодного конкурса «Школьная экологическая мозаика»
Илона МАЙСКАЯ
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Экологические акции для детей проводят в регионе ежегодноЭкологические акции для детей проводят в регионе ежегодно
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В Самарской области стартовал ежегодный конкурс для детей «Школьная экологическая мозаика», который направлен на вовлечение молодежи в процесс сохранения природы. Мероприятие уже пятый раз организует группа компаний «ЭкоВоз».

В рамках конкурса юным жителям региона предлагают поучаствовать в создании «Экологического словарика» для дошкольников. Участникам нужно будет взять любую букву алфавита и написать экологический термин или природное явление, а также рассказать, что они понимают под этим словом.

Работы школьников станут частью уникального экологического словаря, издания которого пополнят детские библиотеки Самарской области. Победителей конкурса будут чествовать в торжественной обстановке. Заявку на участие можно оставить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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