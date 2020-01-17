2020-01-17T15:55:58+03:00
Происшествия

В Самаре предпринимателя заподозрили в даче взятки полицейскому

На мужчину завели уголовное дело
Анастасия ФИЛАТОВА
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Индивидуальный предприниматель передал полицейскому взятку в 20 тысяч рублейИндивидуальный предприниматель передал полицейскому взятку в 20 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре индивидуальный предприниматель стал фигурантом уголовного дела. Мужчину заподозрили в даче взятки сотруднику полиции.

- По версии следствия, 4 декабря 2019 года подозреваемый передал полицейскому 20 тысяч рублей, желая избежать административной ответственности за правонарушение, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас правоохранители продолжают расследование уголовного дела. Они выясняют все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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