В Самаре предпринимателя заподозрили в даче взятки полицейскому
На мужчину завели уголовное дело
Индивидуальный предприниматель передал полицейскому взятку в 20 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре индивидуальный предприниматель стал фигурантом уголовного дела. Мужчину заподозрили в даче взятки сотруднику полиции.
- По версии следствия, 4 декабря 2019 года подозреваемый передал полицейскому 20 тысяч рублей, желая избежать административной ответственности за правонарушение, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Сейчас правоохранители продолжают расследование уголовного дела. Они выясняют все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ГУ МВД по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU