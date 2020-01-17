Тольяттинец установил «прослушку» на авто экс-подруги и полгода следил за ее передвижениями
В Тольятти скоро предстанет перед судом местный житель, который полгода незаконно прослушивал разговоры своей бывшей подруги.
- По версии следствия, с января по февраль 2019 года мужчина установил на автомобиль своей бывшей подруги устройство, позволяющее получать информацию о ее передвижении, а также прослушивать разговоры в салоне, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Девушка нашла «прослушку» только спустя полгода. Она обнаружила устройство под капотом авто, когда начались проблемы с двигателем. Девушка обратилась по данному факту в полицию. Мужчина свою вину так и не признал. За незаконный сбор сведений о частной жизни девушки ему может грозить до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU