В выходные в Самарской области прекратится снег и немного похолодает

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:31:29+03:00

Так, в субботу, 19 января, в регионе будет облачно с прояснениями, ночью -1… -6, днем +1… -3. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако обольщаться не стоит – днем все равно будет в районе ноля

Изменить размер текста: A A

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в предстоящие выходные. Зима все еще обходит 63 регион стороной – в субботу и воскресенье днем столбики термометров будут держаться в промежутке между -1 и +1, а снег прекратится, сообщают в Приволжском УГМС.

- В предстоящие сутки на смену ветреной ненастной погоде на наш регион распространится гребень азорского антициклона. Осадки прекратятся, ветер ослабеет, температура воздуха в ночные часы понизится, но незначительно. В начале рабочей недели очередной атлантический циклон, перемещаясь вглубь Европейского материка, вновь подчинит своему влиянию Среднее Поволжье, в том числе и Самарскую область, - рассказала синоптик Галина Овечкина.

Так, в субботу, 19 января, в регионе будет облачно с прояснениями, ночью -1… -6, днем +1… -3. Без существенных осадков, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 20 января, существенных осадков также не обещают. Ночью столбики термометров покажут -1… -6, днем +1… -4.

ИСТОЧНИК KP.RU