В Тольятти легковушка врезалась в бордюр и отлетела под «Гранту»: пострадал ребенок

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:52:39+03:00

От более серьезных травм малышку уберегло именно детское удерживающее устройство. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

4-летняя девочка была в детском кресле на переднем сидении

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В Тольятти вечером в четверг, 16 января, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На Южном шоссе «Лада Гранта» протаранила ВАЗ 21113, в салоне которого была 4-летняя девочка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Ребенок находился на переднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве. От более серьезных травм малышку уберегло именно детское удерживающее устройство. Девочка могла и не пострадать, если бы водитель был внимателен и не нарушал правила дорожного движения, - рассказали в полиции.

Авария произошла из-за того, что 31-летний водитель ВАЗ 21113 наехал на бордюр, а машина изменила направление и залетела под «Гранту». По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU