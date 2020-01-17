2020-01-17T20:51:08+03:00
Общество

МЧС просит жителей Самарской области не выходить на лед в дни празднования Крещения

Все из-за теплой зимы – лед на реках и озерах не окреп
Роман АБРАМСКИЙ
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В пятницу, 17 января, в районе Полевого спуска в Самаре прошло выездное совещание ГУ МЧС по региону.В пятницу, 17 января, в районе Полевого спуска в Самаре прошло выездное совещание ГУ МЧС по региону.
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Главное управление МЧС России по Самарской области просит жителей региона воздержаться от выхода на лед в дни празднования Крещения – 18, 19 января и последующие дни. В ведомстве также отмечают, что купание на открытых водоемах в эти дни чрезвычайно опасно. Об этом сообщает правительство Самарской области со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

- Прогноз погоды, предоставленный 13 января 2020 года, согласно которому на территории Самары должны были установиться минусовые температуры, не оправдался. В течение недели на территории области были осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сохранялись плюсовые температуры. В связи с этим лед на открытых водоемах значительно ослаб, - говорится в сообщении.

Из-за теплой погоды в Самаре прекратили подготовку мест для проведения купания на Крещение.

Из-за теплой погоды в Самаре прекратили подготовку мест для проведения купания на Крещение.

В пятницу, 17 января, в районе Полевого спуска в Самаре прошло выездное совещание ГУ МЧС по региону, во время которого руководство главного управления пришло к выводу, что есть риски, что люди могут провалиться под лед. Из-за этого в Самаре прекратили подготовку мест для проведения купания на Крещение. Это касается как мест на Волге, так и на других водоемах.

Обращение и.о. начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Самарской области к жителям региона полковника Алексея Крючкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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