2020-01-17T21:28:52+03:00
Спорт

МФК «Динамо Самара» уступил «Газпрому-Югре» во втором матче 11 тура чемпионата России

Игра завершилась со счетом 0:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После 11 туров волжане идут на пятом месте в чемпионате России. Фото: МФК «Динамо Самара».После 11 туров волжане идут на пятом месте в чемпионате России. Фото: МФК «Динамо Самара».
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«Динамо Самара» не смогло набрать очки в двух матчах 11 тура с лидером чемпионата страны «Газпромом-Югрой». Вторая встреча тура, которая прошла в пятницу, 17 января, в «МТЛ Арене» в Самаре, завершилась со счетом 0:2. Напомним, первый матч закончился со счетом 2:4.

- Пытались, старались, карабкались, но не выкарабкались. Спасибо нашим футболистам за то, что старались, а нашим болельщикам за мощную поддержку. «Динамо Самара», несомненно, является сплоченным коллективом, и эти два поражения не испортили «футбольное лицо» нашей команды. Впереди большая пауза в чемпионате, будем готовиться к следующему туру, - приводит слова наставника самарцев Максима Горбунова пресс-служба клуба.

«Газпром-Югра» после 11 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо Самара» идет на пятой строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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