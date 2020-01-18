В Самаре мужчина на Рено отправил в больницу пенсионерку с травмой головы

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:45:10+03:00

Изменить размер текста: A A

17 января в Самаре из-за ДТП в больницу попала 73-летняя женщина. Она около семи утра переходила дорогу по улице Физкультурная. Автомобилист на Рено Сандеро ехал по улице Матросова и поворачивал на Физкультурную, в сторону Ново-Вокзальной.

- Женщина шла на зеленый сигнал светофора по переходу, но на дороге была плохо различима горизонтальная разметка, отсутствовали дорожные ограждения, - рассказывают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате ДТП женщина оказалась в больнице с травмой головы, туда ее доставила машина скорой помощи. Сейчас пенсионерка госпитализирована. В полиции также отмечают, что на данном перекрестке плохо заметны дорожные знаки. Все эти нарушения требуется устранить.

На этой неделе журналист КП-Самара во время рейда с полицией выяснила, где и почему чаще всего случаются ДТП с пешеходами в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU