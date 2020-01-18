В Тольятти устроили купели на Крещение 2020, но за право искупаться придется заплатить

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:33:30+03:00

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Жители Тольятти смогут окунуться в святую воду в ночь на Крещение 2020. Спасатели Центра гражданской защиты оборудовали купели на территории технического музея. Они просверлили отверстия во льду, устроили спуск в воду. Во время купаний будет дежурить служба спасения.

Однако, для того, чтобы окунуться в ночь на Крещение, жителям города нужно будет заплатить 100 рублей за вход на территорию технического парка. Это необходимая мера, ведь придется платить "ночную" зарплату работникам музейного комплекса. Однако эта информация вызвала негативные отзывы у горожан, которые поспешили отметить, что деньги, получается, берут за Божью благодать.

Напомним, что в Самаре купели на Полевом спуске не будет. Окунуться в иордань можно в двух храмах: на Черемшанской, 266 и на Коммунистической,1.

Напомним, что в Самарской области установилась слишком теплая для января погода, сейчас лед на Волге и других водоемах крайне неустойчив и жителей просят не выходить на лед ни в эти выходные, ни в другое время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/755379" frameborder="0"></iframe> В Тольятти оборудовали купели на Крещение 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU