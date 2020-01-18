2020-01-18T21:29:00+03:00
Спорт

"Крылья Советов" отправили Чичерина в "Торпедо"

Решение о его судьбе примут после просмотра. В команде его роль может играть Полуяхтов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Никита Чичерин на просмотре в ТорпедоНикита Чичерин на просмотре в ТорпедоФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Защитник "Крыльев Советов" Никита Чичерин отправился на просмотр в московский клуб Торпедо. Как отметили в самарском клубе, игрок уже покинул расположение клуба. Решение о его судьбе примут по итогам просмотра, отметили в Крыльях.

Пока трансферные новости самарской команды смутные и непонятные. Три дня страсти кипели вокруг бомбардира клуба, любимчика фанатов Александра Соболева. Его прочили то в Динамо, то в ЦСКА, но в итоге Александр вернулся в Анталии, на сборы.

Занять место Чичерина на поле может Полуяхтов. Сейчас Крылья проводят зарубежные сборы. И, кстати, автором первого года в Турции стал Егор Голенков, нападающий молодёжки, очень рассчитывающий на место в старте.

Первый гол Егора Голенкова. А вот и видео первого гола сегодня, а значит и первого в этом году. Автор Егор Голенков. https://t.co/gW1l6N3XVb

ИСТОЧНИК KP.RU

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