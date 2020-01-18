"Это был настоящий ад": В Самаре потушили пожар в ресторане Золотая пагода и торговом центре Кан-плаза

18 Янв. 2020 2020-01-18T22:16:42+03:00

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В 22.41 полностью ликвидирован пожар в ресторане на ул. Димитрова в Самаре. Огонь перекинулся также на кровлю торгового центра, здание которого плотно прилегает к зданию организации общепита. Итоговая площадь распространения пожара - 1200 кв.м. Пожарные продолжают работу, ведут разбор завалов. Огонь тушили с шести часов вечера, очевидцы говорят, что это было настоящее пекло.

- Распространение огня было быстрым, так как кровля была деревянная, и перекрытия тоже, в 17.47 пожару присвоили 3 ранг сложности, 112 человек работали от МЧС России и 34 единицы техники. Воду подвозили с помощью 11 бойлеров. Произошел переход по кровле на соседнее офисное здание. Был развернут пеноподъемник. Сложность в том, что здания примыкают друг к другу и имеют разную этажность, - рассказал глава самарского управления МЧС Олег Бойко.

Причины пожара выясняет специальная лаборатория. Все выводы, что было повреждено огнем, сделают после тушения и исследования места пожара. Как отмечают в МЧС, сообщение на 01 поступило поздно: когда пожарные приехали, огонь охватил кровлю уже более чем на 500 кв.м.

- Какими системами пожаротушения оборудован ресторан, сделаем после ликвидации пожара. Последняя проверка проводилась в 2016 году, - отметил Олег Бойко.

Владельцы ресторана подсчитывают убытки, владельцы соседнего магазина одежды и обуви, говорят, что дым и вода испортили продукцию на сотни тысяч рублей. А жители соседних зданий, которые боялись, что огонь перекинется на них, проветривают квартиры, которые пропахли дымом.

КП-Самара вела прямую трансляцию с места ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/755438" frameborder="0"></iframe> Пожар в ресторане Золотая пагода в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU