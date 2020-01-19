2020-01-19T08:21:19+03:00
Происшествия

Очевидцы: в школьной раздевалке в Самаре нашли труп мужчины

Однако никакой официальной информации об этом пока нет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Очевидица уверяет – тело пролежало там до третьего урока и его видели дети.Очевидица уверяет – тело пролежало там до третьего урока и его видели дети.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Жители Самары сообщили об обнаружении трупа мужчины в раздевалке одного из образовательных учреждений. Тело нашли в центре для одаренных детей. Сообщение появилось днем в субботу, 18 января, в паблике «Новости Самары – Самара life», автор уверяет – труп пролежал в раздевалке до третьего урока и дети его видели.

- Труп находился в школьной раздевалке (лежал на лавке ничем не закрытый) до 3-го урока, причем дети беспрепятственно заходили и выходили из нее. То есть администрация центра вела себя так, будто ничего не случилось, рядовое событие. Рабочий момент? Что творится со школой и учителями? – задается вопросами самарчанка, которая рассказала о трупе в школьной раздевалке.

Однако пока к этой информации стоит относиться скептически, т.к. на утро воскресенья, 19 января, в СУ СК России по Самарской области ничего об обнаружении тела в центре для одаренных детей не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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