В Тольятти в лесу нашли снежных блох

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:07:36+03:00

Ранее снежных блох уже видели в Самарской области. В частности, в Сызрани. Фото: Скриншот с видео

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В лесу в Тольятти местные жители обнаружили насекомых, которые довольно комфортно себя чувствовали на снегу. Один из тольяттинцев снял видео и поделился им в социальных сетях.

- Сегодня в лесу напротив 14б квартала обнаружили вот таких насекомых. Весь снег ими усыпан. Похожи на блох, прыгают. Может быть, кто-то знает, что это? – написал тольяттинец Андрей в паблике «Тольятти».

В комментариях пользователи предположили, что это могут быть глетчерные блохи. Они комфортно себя чувствуют при температуре от -10 до +10, а на морозе засыпают. Обычно такие насекомые обитают около ледников и водоемов в средней полосе Европы.

Ранее снежных блох уже видели в Самарской области. В частности, в Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU