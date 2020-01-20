«Бросался под машины и орал»: в Тольятти мужчина разделся и лег на асфальт

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:03:23+03:00

С чем связано неадекватное поведение горожанина, пока не известно

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Вечером в воскресенье, 19 января, жители Тольятти стали свидетелями необычной картины. Некий мужчина снял с себя штаны и лег на асфальт. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Мужчина сначала бегал по Мира, бросался под машины и орал. Потом на улице Карбышева просто разделся и лег на асфальт. Кричал что-то. Видно, у него началась весна. Вызвали скорую и полицию, - поделились местные жители.

По словам горожан, мужчина явно находился в неадекватном состоянии. Они не исключают, что он мог принять запрещенные вещества. Мужчину заметили приезжающие мимо сотрудники ДПС. Они остановились и начали разбираться в случившемся. Что толкнуло мужчину на такое странное действо, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU