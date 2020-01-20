В Самаре к 75-летию победы установят медиафасады и фотозоны со звездами

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:40:17+03:00

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В мэрии Самары обсудили подготовку города к юбилею победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В этом году исполняется ровно 75 лет с того знаменательного события. В честь него в Самаре пройдут более 400 праздничных мероприятий: концерты, фестивали, марафоны и велопробеги. Особое внимание будет уделено оформлению областной столицы.

- Глава Самары дала поручение в первую очередь привести в порядок фасады зданий с мемориальными досками в память о героях войны. Также будут украшены улицы, названные в честь участников тех событий, а на автомагистралях появятся баннеры и медиафасады, посвященные 75-летию победы, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

На остановках власти города хотят разместить информационные стенды о героях и событиях 1941-1945 годов. Также появятся фотозоны с арт-объектами в виде звезд. Декоративных растений и цветов будет на 30% больше, чем обычно. Кроме того, к юбилею победы в Самаре отремонтируют все мемориальные комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU