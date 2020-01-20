В Самаре пенсионер на «Субару» сбил девушку-нарушительницу

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:58:34+03:00

Автомобилист не успел затормозить перед внезапно появившейся на дороге девушкой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло вечером в воскресенье, 19 января, на улице Чекистов в Самаре. Там примерно в 17:55 пенсионер на «Субару» сбил 26-летнюю девушку.

- За рулем иномарки находился 68-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Краснопресненской, наехал на пешехода. Девушка пересекала проезжую часть в неположенном месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося девушка получила различные травмы. Ее госпитализировали в больницу. По данным полицейских, водитель на момент ДТП был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU