В Самаре пенсионер на «Субару» сбил девушку-нарушительницу
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло вечером в воскресенье, 19 января, на улице Чекистов в Самаре. Там примерно в 17:55 пенсионер на «Субару» сбил 26-летнюю девушку.
- За рулем иномарки находился 68-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Краснопресненской, наехал на пешехода. Девушка пересекала проезжую часть в неположенном месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося девушка получила различные травмы. Ее госпитализировали в больницу. По данным полицейских, водитель на момент ДТП был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU