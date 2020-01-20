2020-01-20T11:14:44+03:00
Происшествия

В Кинеле неизвестный угнал «десятку» с 4-летним ребенком в салоне

К счастью, похититель уже отпустил малыша
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские продолжают розыск автоугонщикаПолицейские продолжают розыск автоугонщикаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром в понедельник, 20 января, на улице Ульяновской в Кинеле произошло ЧП. Там примерно в 7:50 от одного из домов угнали серебристый автомобиль ВАЗ-21102, в котором находился 4-летний ребенок. Мать малыша сразу же обратилась в полицию, и в городе развернули операцию «Перехват».

- Ребенок найден, его высадили возле магазина на трассе! Все хорошо с ним, - сообщили в соцсетях очевидцы.

По данным облГлавка, ребенок не пострадал. Помощь медиков ему не понадобилась. Что касается похитителя малыша и вазовской легковушки, то полицейские продолжают их розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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