В Самаре бесхозная сумка устроила переполох в арбитражном суде
Утром в понедельник, 20 января, из арбитражного суда на улице Авроры в Самаре срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей. К зданию подъехали все экстренные службы города, в том числе и кинологи с собаками.
- Поступило сообщение о возможном заминировании здания арбитражного суда. В 10:00 там нашли бесхозную сумку, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Специалисты обследовали подозрительную находку, но ничего опасного в ней не обнаружили. В 10:45 сотрудникам и посетителям разрешили вернуться в здание. Сейчас суд работает в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU