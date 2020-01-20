В Самаре бесхозная сумка устроила переполох в арбитражном суде

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:37:39+03:00

Кинологи с собаками не нашли ничего опасного в здании арбитражного суда Фото: Яндекс.Карты

Из-за подозрительной находки из здания вывели всех сотрудников и посетителей

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Утром в понедельник, 20 января, из арбитражного суда на улице Авроры в Самаре срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей. К зданию подъехали все экстренные службы города, в том числе и кинологи с собаками.

- Поступило сообщение о возможном заминировании здания арбитражного суда. В 10:00 там нашли бесхозную сумку, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Специалисты обследовали подозрительную находку, но ничего опасного в ней не обнаружили. В 10:45 сотрудникам и посетителям разрешили вернуться в здание. Сейчас суд работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU