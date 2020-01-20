Самара попала в топ-20 городов России с самыми ленивыми жителями

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:57:02+03:00

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Самара вошла в число городов, где живут самые ленивые люди. Она заняла 20 место из 23. Такие данные приводит независимое исследовательское агентство ZOOM MARKET.

- Респондентам нужно было ответить на четыре вопроса: можете ли вы назвать себя трудолюбивым человеком, с удовольствием ли ходите на работу, часто ли вам приходится заставлять себя совершать необходимые действия и считаете ли вы себя ленивым человеком. Ленивыми себя назвали 8% опрошенных, - сообщили аналитики.

Как выяснилось, больше всего любят отдыхать жители Липецка, Ростова-на-Дону и Воронежа. А вот жители Томска, Москвы и Новосибирска, хотя и любят иногда полениться, но все же делают это реже ростовчан, воронежцев и липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU