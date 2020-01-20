2020-01-20T12:31:25+03:00
Общество

В Самаре жители десятков домов в Промышленном районе остались без холодной воды

Под отключения самарцы попали из-за проведения ремонтных работ
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Воды в домах Промышленного района не будет до 16:00Воды в домах Промышленного района не будет до 16:00Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В понедельник, 20 января, жители части Промышленного района в Самаре остались без холодной воды. Под отключения попали дома на улицах Солнечной, Георгия Димитрова, Демократической и Ташкентской.

- Подача холодного водоснабжения временно ограничена из-за проведения ООО «СамЭК» ремонтных работ на водоводе, - сообщили в администрации Промышленного района Самары.

Так, без холодной воды сейчас сидят жители домов по следующим адресам: улица Солнечная, 69, 69/1, 69/2, 69/3, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 77, 79, 79/1 ,79/2, 79/3 ,81, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 83/2, 83/3, 85 ,85/1, 89, 89/1, 89/2, 89/3, улица Георгия Димитрова,131 и 133, улица Демократическая, 20, 22а, 24а, 28а, 30, 30а, 32, улица Ташкентская, 246, 314. Ориентировочно, воды у самарцев не будет до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кинель-Черкасском районе к 2023 году построят многофункциональный мусорный комплекс
В Самаре жители десятков домов в Промышленном районе остались без холодной воды
Самара попала в топ-20 городов России с самыми ленивыми жителями
Суд: Жигулевская ГЭС в обмелении Волги не виновата
В Самаре бесхозная сумка устроила переполох в арбитражном суде
В Кинеле неизвестный угнал «десятку» с 4-летним ребенком в салоне
В Самаре пенсионер на «Субару» сбил девушку-нарушительницу
В Самаре к 75-летию победы установят медиафасады и фотозоны со звездами
В Самаре вновь перестали работать катки в парках Победы и Дружбы
В Самаре мужчина продал полицейским два диска с программой и попал под статью
В Тольятти у курьера интернет-магазина нашли более 1 кг мефедрона
В Самаре узаконили строительство нового «Макдоналдса» возле Центрального автовокзала
«Бросался под машины и орал»: в Тольятти мужчина разделся и лег на асфальт
В аэропорту Курумоч за месяц сожгли 720 кг фруктов, орехов и специй
В Самарской области цифровое телевидение ушло на профилактику
Александр Соболев тренируется с «Крыльями Советов» в Турции
«Лада» одержала первую победу в групповом этапе Кубка Европейской гандбольной федерации
В бизнесмена стреляли из «Сайги», а не из «Калашникова»: следователи рассказали подробности громкого убийства в Самаре
Стало известно, где была 14-летняя девочка, которую спасатели искали ночью на Волге у Сызрани
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Баскетболистки «Самары» переиграли «Спартак-2» во втором матче тура
В Самаре мужчина застрелил бывшего мужа жены из автомата Калашникова
В Самарской области погода побила 10 рекордов
Движение троллейбусов по улице Ленинградской в Самаре восстановили
В Тольятти в лесу нашли снежных блох
В Сызрани спасатели ночью искали пропавшую на Волге 14-летнюю девочку
По Самарской области ездил иностранец с поддельными правами
Баскетболистки «Самары» обыграли ногинский «Спартак-2» 72:65
Из-за аномально теплого января около Самары вскрылась Волга