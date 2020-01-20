В Самаре жители десятков домов в Промышленном районе остались без холодной воды

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:31:25+03:00

Воды в домах Промышленного района не будет до 16:00 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В понедельник, 20 января, жители части Промышленного района в Самаре остались без холодной воды. Под отключения попали дома на улицах Солнечной, Георгия Димитрова, Демократической и Ташкентской.

- Подача холодного водоснабжения временно ограничена из-за проведения ООО «СамЭК» ремонтных работ на водоводе, - сообщили в администрации Промышленного района Самары.

Так, без холодной воды сейчас сидят жители домов по следующим адресам: улица Солнечная, 69, 69/1, 69/2, 69/3, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 77, 79, 79/1 ,79/2, 79/3 ,81, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 83/2, 83/3, 85 ,85/1, 89, 89/1, 89/2, 89/3, улица Георгия Димитрова,131 и 133, улица Демократическая, 20, 22а, 24а, 28а, 30, 30а, 32, улица Ташкентская, 246, 314. Ориентировочно, воды у самарцев не будет до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU