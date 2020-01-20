В Кинель-Черкасском районе к 2023 году построят многофункциональный мусорный комплекс

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:04:27+03:00

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В Кинель-Черкасском районе к 2023 году построят многофункциональный комплекс обращения с отходами, который будет состоять из станции обработки мусора и полигона. Сейчас районная администрация ищет подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации по объекту. Разместить его хотят в границах бывшего колхоза имени ХХ съезда КПСС.

- Подача заявок на электронный аукцион продлится до 3 февраля. Начальная (максимальная) стоимость контракта составит 27,8 млн рублей. С подрядчиком будет заключен договор на срок до 31 декабря 2021 года, - говорится на сайте госзакупок.

Многофункциональный комплекс будет построен в два этапа: станцию обработки отходов нужно возвести до 1 января 2022 года, а полигон захоронения мусора — до 1 января 2023 года. Станция будет включать в себя КПП, весовую, сортировочную линию отходов, административно-бытовой комплекс, стоянку, подъездную дорогу и др. Полигон будет включать в себя участок захоронения отходов IV и V классов опасности. Его мощность должна составить до 110 тысяч тонн в год.

ИСТОЧНИК KP.RU