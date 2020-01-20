2020-01-20T13:35:03+03:00
Происшествия

В Тольятти в брюках у нервного пассажира «Гранты» нашли гашиш

Мужчина уверяет, что хранил запрещенные вещества для себя
Анастасия ФИЛАТОВА
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На нервного пассажира с гашишем завели уголовное делоНа нервного пассажира с гашишем завели уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти полицейские задержали на КПП «Рубеж» еще одного мужчину, причастного к незаконному обороту наркотиков. Он ехал в качестве пассажира в автомобиле «Гранта». Внимание полицейских мужчина привлек своим нервным поведением.

- Сотрудники ГИБДД решили досмотреть пассажира и нашли в кармане его брюк свертки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это гашиш массой более 2 г, что относится к значительному размеру, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж. Сейчас же на него завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». Мужчина утверждает, что хранил гашиш для личного употребления. Сейчас полицейские проверяют эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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