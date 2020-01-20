В Тольятти в брюках у нервного пассажира «Гранты» нашли гашиш

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:35:03+03:00

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В Тольятти полицейские задержали на КПП «Рубеж» еще одного мужчину, причастного к незаконному обороту наркотиков. Он ехал в качестве пассажира в автомобиле «Гранта». Внимание полицейских мужчина привлек своим нервным поведением.

- Сотрудники ГИБДД решили досмотреть пассажира и нашли в кармане его брюк свертки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это гашиш массой более 2 г, что относится к значительному размеру, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж. Сейчас же на него завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». Мужчина утверждает, что хранил гашиш для личного употребления. Сейчас полицейские проверяют эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU