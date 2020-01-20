В Новокуйбышевске «черного» лесоруба на 1,5 года отправили в колонию строго режима

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:54:27+03:00

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Волжский районный суд вынес приговор жителю Новокуйбышевска, которого в апреле 2019 года поймали на незаконной рубке деревьев.

- Сотрудники лесной охраны задержали мужчину на месте рубки деревьев. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ. Суд признал его виновным в незаконной рубке деревьев и назначил 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

В ведомстве напоминают, что за вырубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. В первом случае нарушителей наказывают штрафом, а вот при ущербе в более чем 5 тысяч рублей их ждут еще исправительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU