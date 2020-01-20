В Самарской области молодая продавщица заплатит 30 тысяч рублей за продажу пива подростку

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:52:45+03:00

Девушка не стала проверять документы у покупателя и попала под административную статью

Изменить размер текста: A A

В Самарской области продавщица сельского магазина попала под пристальное внимание полицейских. Дело в том, что 23-летняя девушка продала пиво 17-летнему подростку.

- Сотрудница торговой точки на улице Парковой в селе Приволжье продала две жестяные банки пива подростку. Девушка признала свою вину и рассказала, что не проверяла документы у покупателя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении продавщицы полицейские составили протокол по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Девушке выписали штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU