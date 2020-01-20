Стало известно, когда с дорог Самары начнут убирать праздничную иллюминацию

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:23:42+03:00

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В Самаре несмотря на то, что зима все больше напоминает весну, пока не торопятся убирать новогоднюю иллюминацию. Гирлянды и светящиеся звезды, птички и снежинки, как и погода, уже не радуют горожан. Они попросили службы благоустройства убрать праздничные украшения с улиц.

- Убирайте с улиц новогоднюю иллюминацию. Лето уже скоро, а у вас все побрякушки висят и горят за наш счет, - написали в твиттере самарцы.

В департаменте городского хозяйства и экологии сообщили, что пока графика отключения новогодней иллюминации на территории города нет. Что касается дорог регионального значения, к которым, к примеру, относятся Московское шоссе и улица Ново-Садовая, то там украшения задержатся до весны. Как сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Отключение иллюминации на дорогах, согласно контракту, намечено на март.

ИСТОЧНИК KP.RU