2020-01-20T16:47:14+03:00
Общество

Приглашаем на международную научно-техническую конференцию «BatteryInnovation 2020»

13-14 февраля 2020 года в городском округе Тольятти состоится II ежегодная международная научно-техническая конференция «BatteryInnovation 2020»
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Организаторами Конференции выступают АО «ГК АКОМ» и ООО «Аккумулятор инноваций» при поддержке Правительства Самарской области.

Целью проведения Конференции является решение задач формирования конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной отрасли химических источников тока, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых технологий, обеспечивающих внедрение инноваций и повышение производительности труда, нацеленных на формирование и освоение новых рынков, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны.

Состоявшаяся международная научно-техническая конференция «BatteryInnovation 2019» зарекомендовала себя в качестве эффективной коммуникационной площадки для профессионального обсуждения актуальных вопросов отрасли химических источников тока, обмена научно-техническим опытом, передовыми практиками, знаниями и технологиями между ведущими техническими экспертами, представителями производителей химических источников тока, установления научно-технического и промышленно-технологического партнерства.

В насыщенной деловой программе Конференции, включающей в себя открытые коммуникационные форматы: дискуссии, круглые столы, b2b площадки, примут участие российские и зарубежные эксперты, предприятия-производители химических источников тока, научные и инжиниринговые центры, образовательные учреждения, федеральные и региональные органы власти.

Конференция традиционно станет уникальной площадкой для демонстрации новых технологий и достижений, инновационного потенциала отрасли химических источников тока, позволит выработать решения максимально удовлетворяющие потребности автопроизводителей.

Приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в работе II ежегодной международной научно-технической конференции «BatteryInnovation 2020» и выступить с докладом о трендах развития рынка автопроизводителей, в частности, Вашей компании, а также требованиях, предъявляемых к стартерным аккумуляторным батареям, или на предлагаемую Вами тему.

Проведение данного мероприятия позволит централизовано рассмотреть наиболее острые и актуальные вопросы взаимодействия, обсудить внедрение инновационных разработок, инициатив с учетом перспективных потребностей Вашей компании.

На официальном сайте Конференции http://akom.su/sites/bi/ размещена более подробная информация о мероприятии, а также актуальный проект деловой программы.

Контактное лицо для взаимодействия по вопросам участия в работе Конференции: (8482) 27-05-53; или (8482) 31-64-00 доб.21-22;

Рыжкова Дарья Сергеевна, E-mail: RyzhkovaDS@akkum-innova.ru

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Приглашаем на международную научно-техническую конференцию «BatteryInnovation 2020»
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