2020-01-20T17:43:13+03:00
Общество

Доплата за миссию: самарские классные руководители обсуждают инициативу президента

Владимир Путин предложил доплачивать за классное руководство не менее пяти тысяч ежемесячно
Ольга ФЕДОРОВА
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В дополнение к региональным доплатам классные руководители получат поддержку из федерального бюджетаВ дополнение к региональным доплатам классные руководители получат поддержку из федерального бюджетаФото: Олег УКЛАДОВ
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В прошлую среду, 15 января, Президент страны Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил уже с 1 сентября ввести специальную доплату учителям за классное руководство. Самарские педагоги это решение поддержали. По их словам, это просто необходимая мера, ведь на эту часть работы учителя тратят очень много времени.

- Если мое время как предметника ограничено часами, классное руководство не имеет временных рабочих рамок – ты находишься в постоянном доступе для детей, родителей, других учителей, - говорит учитель русского языка и литературы школы №57 Ирина Куренкова с 27-летним стажем работы и классного руководства. - Это не работа, а миссия – ты думаешь о своих ребятах постоянно, налаживаешь их отношения с предметниками, работаешь с семьей, организуешь внешкольные мероприятия, планируешь поездки и экскурсии. До сих пор о роли учителя говорилось очень много, а роль классного руководители оставалась в тени. Владимир Владимирович отметил наше значение в воспитании нового поколения – от того, как мы их направим, зависит будущее России. Наверное, это действительно так: родители делегируют нам воспитательные функции не из-за отсутствия времени, а потому что доверяют, видят искреннее отношение к детям. Приятно, что наша миссия отмечена на государственном уровне!

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, комментируя Послание Владимира Путина, отметил: кроме доплат из федерального бюджета, которые учителя будут получать с сентября, сохранятся и все доплаты из казны региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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